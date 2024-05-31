فن ومشاهير

بالصور – باروكة غادة عبد الرازق تعرّضها للسخرية

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت الممثلة المصريّة غادة عبد الرازق لموجة من السخرية عبر منصّات التواصل الاجتماعي بسبب المظهر الّذي أطلّت به خلال مشاركتها في منتدى الإعلام العربي بدبي في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. 

وفي التفاصيل، فاجأت الممثلة غادة عبد الرازق الجميع باعتمادها باروكة باللون الأشقر، وارتدت تنورة لمّاعة باللون الأخضر. 

وسرعان ما تحوّل مظهر غادة عبد الرازق إلى مادة للانتقادات والسخرية بين صفوف روّاد الإنترنت، وتساءلوا عن سبب اعتمادها هذا اللوك في جلسة حوار “الدراما العربية على المنصات العالمية”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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