أحلام تغني أمام حُكّام الإمارات في قمة الإعلام العربي ..صور

ياسر رشاد - القاهرة - في لفتة وطنية أمام نخبة ملكية من حكام دولة الإمارات قدمت الفنانة أحلام قصيدة، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي.

تفاصيل غناء أحلام قصيدة بطل السلام من كلمات حاكم دبي

صعدت أحلام مسرح قمة الإعلام العربي، بفستان أسود منسدل، وتحدثت عن قصيدة “ بطل السلام”، قبل إلقاؤها أمام الحضور، قائلة:"هذه قصيدة مهداة لسمو سيدي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ربي يطول بعمره من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عمل رائع رح يلمسكم التعبير والإحساس والكلمات والأخوة لما يقول الشيخ محمد أنا أخوك.."

قصيدة “بطل السلام”، وهي من أشعار الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتي أهداها لأخيه الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي.

طرحت أحلام القصيدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وحققت آلاف المشاهدات خلال ساعات من طرحها.

أحلام تختتم فعاليات مهرجان ليلة عُمر الكويتي

على صعيد آخر تستعد أحلام للمشاركة في ختلم مهرجان ليلة عمر الكويتي، في 19 يونيو القادم، بعد غياب 7 سنوات عن إحياء حفلاتها هناك .

كانت قد طرحت أحلام حديثًا أغنية “أيام الصفا”، والتي حققت أكثر من ربع مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “ يا حبيبي أين أيام الصفاء يوم كنا كل صبح و مساء في تلاق و عناق و هناء إن رأيت البدر في كبد السماء أو رأيت الطير يشدو بالغناء يا حبيبي أين أيام خوال؟ يوم كنا بين سمار الليالي ننهل الحب و نفنى في الجمال و على النيل مواعيد الوصال لم يدم لي غير ذكرى في خيالي يا حبيبي هذه الدنيا لنا فاملأ الكون بهاء و سنا إنما سلواي ذكرى حبنا أين يا ليلاي مني عشنا؟ لم يدم في العش إلا طيفنا”.

بجانب أغنية السيدة الأولى التي حققت اكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "احب الحب على اصوله .. واعيش الصدق واقوله وانا بكامل قوى قلبي .. وعن احساسي مسؤولة ولاحظ يوم لاحظتك … حبيتك ونصبتك ملك والشوق مملكتك .. وانا السيدة الاولى انا السيدة الاولى اذا شفتك انا انسى .. وش الي كنت ابي انسى ادور للهوى مرسى .. وياخذ همي قيلوله تغيب و يرتبك نبضي .. ولا اقعد علي بعضي وعذرا يعني في لفظي .. تراني السيدة الاولى تراني السيدة الاولى