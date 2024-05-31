عبد الله الرويشد من فراش المرض إلى الاستوديو.. أغنية جديدة وجوانب التكيف مع العلاج

ياسر رشاد - القاهرة - يستعيد الفنان عبد الله الرويشد نشاطه الغنائي بعد الوعكة الصحية التي ألمت به خلال الفترة الماضية، سافر على إثرها إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

تفاصيل أغنية عبد الله الرويشد الجديدة بعد مرحلة النقاهة

ترك عبد الله الرويشد فراش المرض ونتقل إلى استوديو السجيل لينهي أحدث أغانيه “تنساني”، انتهى الفنان الكويتي عبد الله الرويشد من تسجيل أجدد أعماله الغنائية "تنساني" مع المايسترو والموزع الموسيقي جورج قلته التي تعيد الشمل الرويشد و"قلته "بعد النجاح الجماهيري الذي لاقى تعاونهما سويا في أغنيات "سولف علي" و"شيء غريب"، وتولى خلالهم جورج قلته أيضا مهمة التوزيع الموسيقي.

أغنية "تنساني" من كلمات الشاعرة فتحية عجلان، وألحان خالد الشيخ، وتوزيع جورج قلته، ومن المقرر أن تظهر للنور قريبا بشكل فيديو كليب خلال موسم الإصدارات الصيفي الجاري، حيث بدأ في تسجيلها خلال فترة النقاهة التي عاشها بعد رحلة علاجه.

عبد الله الرويشد داخل الاستوديو مع الموزع جورج قلته

كان قد ظهر عبد الله الرويشد حديثًا برفقة سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا من ألمانيا، ليطمأن جمهروه على وضعه الصحي الحالي، عبر تغريدة على حسابه الخاص عبر موقع “إكس”، قائلًا:" أطمّن محبين الفنان الكبير عبدالله الرويشد أنه بخير وصحة وعافية وحالته الصحية في تحسن كبير بفضل رب العالمين ودعواتكم ويشكّر الجميع وكل من سأل عنه».

كانت قد أعلنت روتانا عن سفر عبد الله الرويشد إلى ألمانيا لاستكمال رحلته العلاجية دون الكشف عن حالته الصحية، إلا أنها كانت قد نشرت سابقًا عن استقرار وضعه الصحي وانه في مرحلة علاجية طبية روتينية.

بينما كشف نجله الأكبر منع الزيارة عن والده بأمر الأطباء مما زاد من حدة القلق والتساؤلات حول طبيعة حالته الصحية، ولكنه خرج بمنشور آخر قائلًا:""واجب اطمئنكم أن والدي الفنان عبد الله الرويشد بوضع صحي جيد ولله الحمد، اعتذر عن عدم الرد على رسائلهم واتصالاتهم نظرًا لكثرة الرسائل..".

كان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن تأجيل ليلة وداعية للفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر بسبب الوضع الصحي لـ عبد الله الرويشد، والتي كان من المفترض إقامتها في فبراير الماضي، جاء الإعلان كالآتي: " نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبد الله الرويشد سيتم تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر، والذي كان مقررًا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا حتى إشعارًا آخر تمنياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل.