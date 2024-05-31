شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم في صيف 2024.. عرض مسلسل الوصفة السحرية وطرح جوازة توكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة هيدى كرم حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تدخل صيف 2024، بالتواجد على شاشة التليفزيون خلال مسلسل الوصفة السحرية المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه على dmc يوم السبت 8 يونيو المقبل، كما تتواجد على الشاشة الكبيرة بفيلم جوازة توكسيك المقرر طرحه في دور العرض يوم 3 يوليو المقبل.

وتجسد هيدى كرم خلال أحداث مسلسل الوصفة السحرية بشخصية أميرة تعمل في أحد البنوك، وتنفصل عن زوجها ، وبعد الانفصال تريد تعويض فشل تجربتها الأولى بالزواج من شخص آخر مختلف تماماً عنها في المستوى الاجتماعي والثقافي، ولكن مع مرور الأيام تعلقت به ووقعت في حبه، لتكتشف في نهاية الأمر أنه شخص لا يستحق كل الحب الذي أعطته له.



هيدى كرم فى الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية بطولة: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

وفى فيلم جوازة توكسيك تجسد هيدى كرم شخصية زوجة تامر هجرس ووالدة ملك قورة، ويسجل فيلم "جوازة توكسيك" التعاون الثاني على التوالي بين هيدي كرم وليلى علوي في السينما بعد فيلم "آل شنب" المقرر عرضه قريباً، وفيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، هيدى كرم، تامر هجرس، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم،



فيلم جوازة توكسيك

وكان آخر أعمال هيدي كرم مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، نادية رشاد، أميرة أديب، آية سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازي، الطفلة كنزي رماح، تسنيم هاني، يوسف إبراهيم، وتأليف وإخراج هاني كمال.