فردوس عبد الحميد عن فيلم الست لمنى زكى: "معندهاش شخصية أم كلثوم"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة “فردوس عبد الحميد” عن رأيها فى تقديم فيلم جديد عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم من بطولة الفنانة “منى زكى”.

فردوس عبد الحميد عن منى زكى فى أم كلثوم ضعيفة:

قالت الفنانة “فردوس عبد الحميد” فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التفاصيل" الذي تقدمه نهال طايل عبر شاشة "صدى البلد 2".: “أنا شايفة إن منى زكي تجرب، بس شخصيا، معلش أنا صريحة، هي كممثلة مهياش التركيبة بتاعت أم كلثوم، جسمها ضعيف وصوتها رقيق، أم كلثوم كان لها طلة وحضور طاغي”.

وتابعت فردوس عبد الحميد: كلامي لا يعني إساءة لمنى زكي، فهي لها طلة رائعة، قدمت العام الماضي دورا في منتهى العظمة، في "تحت الوصاية"، كانت رائعة ومناسبة لهذا الدور.

يذكر أن فردوس عبد الحميد قدمت عام 1999 فيلما أيضا عن أم كلثوم بعنوان "كوكب الشرق"، وشارك في بطولته كل من محمود قابيل ومحمود ياسين وأحمد خليل وعلاء محمود مرسي، ومن إخراج محمد فاضل.

فيلم "الست" من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وتجسد خلاله الفنانة منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته كل من عمرو سعد، نيللي كريم، وجارٍ ترشيح والتعاقد مع باقي أبطاله.

يذكر أن آخر أعمال “فردوس عبد الحميد” هو مسلسل الضاحك الباقي الذي تم عرضه عام 2023، مسلسل "الضاحك الباكى" تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل، بطولة عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد، رزان مغربي، محمد سليمان، مصطفى شوقى، مؤمن نور، ياسر الطوبجي، رامي الطومباري، هاجر الشرنوبى، سيد الرومي، محمد صلاح آدم، الطفل زياد الشرقاوى، المطربة صولا عمر، إسماعيل فرغلى، عزت زين، أسامة عبد الله، الفنان العراقى باسل قهار، الفنانة الروسية يانا جمال، الفنانة الجزائرية مريم حليم.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة “منى زكي” هو مشاركتها بمسلسل " تحت الوصاية " الذي حقق نجاح كبير وشاركها العمل دياب، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، على الطيب، خالد كمال، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.