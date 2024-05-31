عبدالله الرويشد ينتهي من تسجيل أغنية "تنساني" مع المايسترو جورج قلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان الكويتي عبدالله الرويشد لطرح أحدث أغانيه "تنساني" والتي يتعاون خلالها مع المايسترو والموزيع الموسيقي جورج قلته.

ويجتمع الرويشد وقلته من جديد، بعد تعاونهما في أغاني: "سولف علي" و"شيء غريب"، وتولى خلالها جورج قلته أيضا مهمة التوزيع الموسيقي.

أغنية "تنساني" من كلمات الشاعرة فتحية عجلان، وألحان خالد الشيخ، وتوزيع جورج قلته، ومن المقرر أن تظهر للنور قريبا بشكل فيديو كليب.

ويعيش جورج قلته حاليا حالة انتعاشة فنية في الأعمال الموسيقية كموزع ومنفذ موسيقي، ويتعاون مع عدد من نجوم العالم العربي، من بينهم: أصالة ومحمد عبده، وتظهر للنور خلال موسم الصيف.

وكان أخر أعمال جورج قلته الموسيقية في الفيلم السعودي "أنا الاتحاد" الذي ترشح به لجائزة أفضل موسيقى تصويرية في مهرجان أفلام السعودية، الفيلم يعد أول توثيق سينمائي روائي يحكي عن رحلة نادي الاتحاد الرياضي السعودي، من تأليف عبد الإله محمد النجيمي، وإخراج حمزة طرزان.

جورج قلته مايسترو ومؤلف موسيقي وضع حجر أساس أوركسترا سنكوب، التي تمزج بين ألوان أوركسترالية مختلفة بين الكلاسيك والتخت الشرقي والباند الغربي، قاد حفلات موسيقية لعدد من أشهر نجوم العالم العربي، من بينهم راغب علامة وكارول سماحة وفايا يونان وسعاد ماسي.