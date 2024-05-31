شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كايروكى يحيى حفلاً غنائيًا فى الأردن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق كايروكى، حفلاً غنائيًا اليوم الجمعة 31 مايو في الأردن، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور وذلك بتنظيم من جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، لأول مرة في عمان.

ويفتتح الحفل الجماهيري الأول لفريق كايروكى الذي يقام في نادي البشارات للجولف في عمان الفرقة الأردنية "اوكتاف" التي تعمل على إعادة إحياء الموروث الموسيقي والثقافي عن طريق دمج الأغاني الفولكلورية الشعبية بموسيقى وتوزيع عصري مع المحافظة على الكلام واللحن.



يذكر أنه يعرض للنجم أميرعيد حاليا مسلسل "دواعي السفر"، على منصة watch it الإلكترونية، بعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل "ريفو" بجزأيه الاثنين.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.