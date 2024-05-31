شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر الحلقة 6.. نادين تتسبب فى أزمة صحية لكامل الباشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت داليا " دنيا وائل" خلال أحداث الحلقة السادسة، من مسلسل دواعى السفر بعنوان " عنصر المفاجأة "والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، مع سامى " أحمد غزى" ومعرفة أنه شخص مهم في أمريكا ليخبرها بالحقيقة وأنه جاء إلى مصر حتى لا يشعر بالوحدة.

كما تطورت العلاقة بين على " أمير عيد " وسلمى ابنه القبطان إبراهيم " كامل الباشا" وكشفت له عن طفولتها و تأثرها برحيل والدتها وطلبت من على عندما تأتى من استراليا أن يظل بجانبها و يدخل معها السينما.



وعندما كان يتحدث القبطان إبراهيم مع الدكتورة هدى " نادين" عن رحلة الفيوم جاء طليقها عمرو "نادر جودة" و دخل في نقاش حاد مع القبطان إبراهيم، ليذهب إلى المنزل في حزن شديد ويخبر ابنته سلمى بالحقيقة الكاملة حول علاقته بهدى، حيث أنهما أصدقاء ولن يحتفلا بزفافهما ويقع ويجلس على وبجانبه الحبوب ثم تنتهى الحلقة لنكتشف في الحلقات المقبلة ماذا حدث لعلى و القبطان إبراهيم.



دواعى السفر مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.