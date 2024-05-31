سعر لا يُصـ ـدق لنظارة شمس وائل كفوري في فيديو كليب "لآخر دقّة"

ميرنا وليد - بيروت - لا زال فيديو كليب الفنان اللبناني وائل كفوري لأغنيته الجديدة "لآخر دقة" يحقق نجاحاً لافتاً، ومن المعروف أن وائل يعطي إهتماماً كبيراً لإطلالاته في الكليبات التي يصورها، مهما كانت فكرتها بسيطة، وأصبح محبو الموضة ينتظرون كل قطعة يختارها، خصوصا نظاراته الشمسية، إذ إنه ينوّع في العلامات التجارية وفي الموديلات والستايلات.



في "لآخر دقة" إختار وائل كفوري نظارة شمسية من الأغلى ثمناً عالمياً، وهي من علامة DITA Mach-Five، يصل سعرها الى حوالى 2000 دولار أميركي، ما يعتبر سعراً مرتفعاً للغاية، حتى أن السعر يمكن أن يزيد لكل مجموعة جديدة عند طرحها.