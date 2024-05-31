شكرا لقرائتكم خبر عن على يُعلم القبطان إبراهيم العزف على الجيتار ويحقق أمنيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص على " أمير عيد" تعليم القبطان إبراهيم " كامل الباشا" العزف على الجيتار و يحقق له أمنيته كما وجد الورقة التي كتب فيها القبطان إبراهيم الأمنيات التي يريد تحقيقها من تعلم اللغة الإسبانية والعزف على الجيتار والتزحلق على الرمال، خلال أحداث الحلقة السادسة، من مسلسل دواعى السفر بعنوان " عنصر المفاجأة "والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية.



دواعى السفر مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.



ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.



ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.