شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غزى: نفسى أقدم عمل يناقش قضية إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد غزى، في لقاء خاص على تلفزيون " الخليج 365" عن مسلسل دواعى السفر والكواليس مع أبطال العمل وعن قضية فيلم يتمنى تقديمها.

وقال أحمد غزى:" كل أبطال العمل بينهم حالة جميلة وحلوة فى الكواليس بنشتغل من قلبنا كلنا عشان نطلع المسلسل بأحلى شكل، ونفسى أقدم عمل مختلف ويناقش قضية إنسانية بحته ده اللى نفسى أعمله الفترة القادمة".

ومسلسل دواعى السفر مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.