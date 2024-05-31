شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد يعلم كامل الباشا الطبخ من أجل نادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب القبطان إبراهيم " كامل الباشا" من على " أمير عيد " خلال أحداث الحلقة الخامسة، من مسلسل دواعى السفر بعنوان " موعد على العشاء"والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، أن يعلمه أساسيات الطبخ ويساعده لأنه تحدث مع الدكتورة هدى " نادين" وقال لها أنه يطبخ وطلبت منه أن تتذوق الطعام وبالفعل ساعده على.

وأخذ القبطان إبراهيم الأكل للدكتورة هدى وتذوقه الجميع في أول تجمع لفعالية محاربة " الوحدة" التي بدأتها داليا " دنيا وائل" ووضعت رقم القبطان على المنشورات في شوارع المعادى.



دواعى السفر مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.