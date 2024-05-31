بعدما ودّعت المُشاهدين باكيةً… إيلين ديجينيريس تختتم مسيرتها بهذا الخبر السار 

أعلنت الممثلة الكوميدية البالغة من العمر ٦٦ عامًا ومقدِّمة البرامج التلفزيونية، إيلين ديجينيريس، عن جولتها الوداعية “Ellen’s Last Stand… Up”، والتي من المقرر أن تزور من خلالها عدّة ولايات في أميركا هذا الصيف.

وفي منشور لموقع Live Nation جاء فيه: “هذا الصيف، ستزيّن إيلين المسارح في جميع أنحاء أميركا الشمالية للمرة الأخيرة، حيث ستقدّم عروضها المميزة والمبهجة وستكون هذه هي الفرصة الأخيرة للجماهير لمشاهدة أسطورة كوميديّة في عرض نهائي لها”.

بدأ طرح التذاكر منذ يوم الخميس ٣٠ أيار/مايو، ومستمر اليوم الجمعة ٣١ ايار/مايو. ومن المتوقع ان تبدأ إيلين جولتها التي ستتضمن ٢٦ عرضًا يوم الأربعاء ١٩ حزيران/ يونيو من سان دييغو، كاليفورنيا وصولاً الى يوم الجمعة ١٦ آب/أغسطس |مينيابوليس، مينيسوتا وقد بيعت معظم تذاكر العروض.

وكانت إيلين ديجينيريس قد ودّعت المشاهدين في عام ٢٠٢٢ مختتمة برنامجها الشهير The Ellen Degeneres Show وهي تبكي من شدّة التأثّر بعد ١٩ عامًا منه وذلك بسبب انخفاض عدد مشاهديه خلال الأشهر الاخيرة منه بعد تحقيق داخلي في تقارير وسائل الإعلام عن بيئة عمل سامة وراء الكواليس، اسفر عن ذلك خروج ثلاثة من كبار المنتجين من الإنتاج في عام ٢٠٢٠، وتقديم إلين ديجينيريس اعتذارًا للمشاهدين، ووعدتهم بـ”فصل جديد”.

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واشتهرت إيلين ديجينيريس في برنامجها الخفيف بتعزيز اللطف والرحمة بين الناس، واستِضافة أشهر نجوم هوليوود، وتوزيع الهدايا المجانيّة على المشاهدين.

وفاز البرنامج بأكثر من ستين جائزة من جوائز “إيمي” الأميركية.

–ترجمة موقع الخليج 365