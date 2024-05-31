الليلة.. وتريات أوبرا الإسكندرية في رحلة موسيقية من الباروك إلى الجاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية بقيادة تبادلية للعازفين المشاركين محمد حمدي "كلارينيت"، تامر كمال "ساكسفون وفاجوت" وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال المتنوعة التي كتبت خصيصا لآلات الكلارينيت، الساكسفون والفاجوت من عصر الباروك وصولا لموسيقى الجاز ووضعها كبار المؤلفين العالميين، منهم هايدن، باخ، موتسارت، بيرمان، روبرت جرولومو.

الجدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودي وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك في مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية في إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم .