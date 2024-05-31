الأحد.. مواهب البيانو والقدرات الخاصة تحيي حفلا في أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب في أوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد 2 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" .

يشارك في الحفل طلاب فصل البيانو تدريب إنجي بدوي بمجموعة من الأعمال العالمية والعربية الشهيرة، منها: الأب الروحي لـ نينو روتا، رقصة مجرية رقم ٥ لـ برامز، مارش تركي لـ موتسارت، الفالس الكبير لـ شوبان، السوناتا الرومانسية الثانية لـ بيتهوفن، شط إسكندرية - البنت الشلبية لـ الرحبانية، خللي بالك من عقلك لـ عمر خيرت، على حسب وداد قلبي لـ بليغ حمدي وقلبي دليلي لـ محمد القصبجي.

يشارك في إحياء الحفل من مواهب المركز: كارلا فادي، سيف محمود، عمر محمود، دارين أحمد، ميلار مارك، ياسين محمود، چنا يحيى، ريتال أحمد، مورين نبيل، مريم عمر، راغدان مصطفى، بسملة إيهاب .

كما يشارك الدارسون بفصل ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرڤت همام بمختارات من الأعمال الغنائية العربية التراثية والمعاصرة، منها: سلم على مصر، ورا كل نجاح، جانا الهوا، سألوني الناس، يا سلام على حبي وحبك، الموضات، هو وهي، الحلوة دي، سقف سقف، حلوين من يومنا والله، عاليادي، شكراً، ابن مصر، تقدر تطير، ولا أي كلام.

ويقدم الأغاني السابقة: جاسمين طارق، هند أنور، محمد عبدالمقصود، آية سعيد، منة محمد، نور التوني، فاطمة محمد، حسين نبيل، رافي محمد، أروى ثروت، شوكت إبراهيم، أحمد ناجي، رقية أحمد، مريم طارق، بسمة محمد، رضا عبدالهادي .

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسام متعددة منها: البيانو، الجيتار، الباليه، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت، كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة.