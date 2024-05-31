شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج بنقدر ظروفك: تناولنا فكرة العمل من منظور الخير والشر بإطار كوميدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج أيمن مكرم عن كواليس فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة النجم أحمد الفيشاوي، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية المختلفة، قائلا إن فكرة العمل كانت في بداية عند المؤلف سمير النيل، إذ تدور بشكل أساسي حول الآثار الاجتماعية للحرب و الأزمة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.

وتابع لـ ”الخليج 365” أنه عندما قرأ سيناريو العمل تحمس له وبدأ العمل عليه برفقة المؤلف سمير النيل، وكيفية أنه يدور حول الطرق المبتكرة التي يحاول الناس الخروج بها من الأزمة ولكن بشكل كوميدي، موضحا: "كل حاجة ليها زاوية في التناول واحنا خدنا الموضوع من زاوية الكوميديا، وازاي يفكر يحل الأزمة في نفس الوقت اللي فيه ناس بتصعب الأزمة والصراع الطبيعي ما بين الخير والشر في إطار الكوميديا".

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول قصة حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة، ويحاولان التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة من أجل صمود حبهما، فيقومان بفتح مشروع لمساعدة الأهالي على شراء الأشياء بأقل الكميات، فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.