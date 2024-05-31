شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى عن تعاون المتحدة مع مخرجي "رفعت عيني للسما": فخور بهذا الإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالمخرجين ندى رياض وأيمن الأمين، بعد فوز فيلميهما رفعت عيني للسما بجائزة العين الذهبيه من مهرجان كان السينمائي الدولي، معرباً عن سعادته بمقابلتهما وتكريمهما عن تلك الجائزة.

ونشر عمرو الفقي، عبر حسابه على "فيس بوك"، صوراً من اللقاء بحضور شريف سعيد رئيس القطاع الوثائقي بالشركة المتحدة، وعلق عليها: "سعدت أمس بلقاء ندى رياض وأيمن الأمين الفائزين بجائزة العين الذهبية فى مهرجان كان عن فيلم رفعت عيني للسما، استمتعت بحواري معهما، فخور بهما وبما أنجزاه، فهذه أول جائزة يحصل عليها مخرجان مصريان بعد جائزه الفنان الكبير يوسف شاهين تكريما له عن مجمل أعماله".

وكشف الفقى عن تعاون القطاع الوثائقي مع المخرجين خلال الفترة المقبلة لإنتاج أفلام وسلاسل وثائقية، قائلا، "إن شاء الله سوف يكون هناك تعاون قريب بين الشركة المتحدة، ممثلة في القطاع الوثائقي برئاسة المبدع شريف سعيد وبينهما".



منشور عمرو الفقي

ويعتبر رفعت عيني للسما أول فيلم مصري يحصل على الجائزة ضمن فعاليات مهرجان كان، ومن بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.