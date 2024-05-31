صدمة.. مقتنيات سمير صبري على الأرصفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ هادي، الصديق المقرب من الفنان الراحل سمير صبري، جمهور الفنان بتقديمه استغاثة يعلن فيها إهدار مقتنيات الراحل، مؤكدًا أن أسرته ألقت تلك المقتنيات على الأرصفة.

وقال هادي في تصريحات صحافية: “وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم بعد وفاة سمير صبري شكلت لجنة للاحتفاظ بمقتنياته، والمفروض أنهم كانوا سيأتون لأخذها، ولكن إعلان الوراثة خرج واستولى أولاد عمه على الشقة بكل ما فيها وألقوا مقتنياته في الشارع”.

وأضاف هادي: “العلاقة بينهم لم تكن جيدة حيث وصلت إلى القطيعة، وبعد وفاته باعوا الشقة وألقوا مقتنياته لأنهم لا يريدونها، أنا لي 25 سنة مع سمير صبري لم أره في مرة يتحدث عنهم ولا أحد يعرفهم، وسمير قبل أن يموت قال منتظرين أن أموت كي يستولوا على حاجتي”.

وسبق، تحدثت الإعلامية بوسي شلبي مؤخرًا، عن مقتنيات سمير صبري وذلك على هامش حضورها ملتقى أرشفة الأعمال الفنية وذكريات الفنانين، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلامين ومنهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، أحمد شاكر عبد اللطيف، بوسي شلبي وآخرون.

وقالت إن مقتنيات سمير صبري حاليًا توجد على الأرصفة، وهذا بعد دخول بعض الأشخاص الغرباء منزله، وهذا أمر لا يليق بالفن المصري.