سيلينا غوميز تفكّر في تبني طفلاً لمواجهة الوحدة.. هذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت سيلينا غوميز تطلعاتها العائلية وعلاقتها بكاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو، بالإضافة إلى صراعاتها المتعلقة بالصحة العقلية، في حوار صريح لمجلة “تايم”.

وقالت غوميز بشفافية مطلقة، إن شريكها ليس مصدر سعادتها الوحيد، في إشارة إلى جهودها في رحلتها نحو الاعتماد على نفسها وتحقيق ذاتها بما يتجاوز العلاقات الرومانسية.

وأضافت: “لقد كنت وحيدًة لمدة خمس سنوات، وقد اعتدت على ذلك حقًا، يخشى الكثير من الناس أن يكونوا بمفردهم، وربما عذّبت نفسي في رأسي لمدة عامين تقريبًا، ثم قبلت الأمر نوعًا ما”.

وأعلنت عن خطتها في مواجهة الوحدة مستقبلاً ومن أجل تكوين أسرتها الخاصة، من خلال تبني طفلاً حين تبلغ من عمرها سن الـ35، أي بعد 4 سنوات.

ولكنها أشارت إلى امكانية تغير المخطط، وفق مسار علاقتها ببلانكو الذي أعلن صراحتها نيّته الزواج والإنجاب منها مستقبلاً.

وقال إن “إنجاب الأطفال هو هدفه التالي بعد الزواج”، مضيفاً أن ” هذا هو الشيء المفضل لدي، فأنا أحب الجلوس مع الأطفال”.