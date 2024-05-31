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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في حفل توزيع جوائز رواد التواصل العرب، بمركز دبي التجاري العالمي، حيث غنت قصيدة "بطل السلام"، التي نظمها رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي موجهة إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحت مظلة "قمة الإعلام العربي 2024"، وتزامناً مع ثاني أيام الدورة الثانية والعشرين لـ"منتدى الإعلام العربي".
وإختارت أحلام لهذه المناسبة فستاناً أسود اللون، من العلامة التجارية المعروفة Elisabetta Franchi، يصل سعره إلى حوالى 961 دولار أميركي، وكانت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة قد إرتدت الفستان في حفل توزيع جوائز مهرجان العراق في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم سعر فستان أحلام من Elisabetta Franchi .. وممثلة لبنانية إرتدته قبلها- بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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