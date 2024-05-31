إليكم سعر فستان أحلام من Elisabetta Franchi .. وممثلة لبنانية إرتدته قبلها- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في حفل توزيع جوائز رواد التواصل العرب، بمركز دبي التجاري العالمي، حيث غنت قصيدة "بطل السلام"، التي نظمها رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي موجهة إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحت مظلة "قمة الإعلام العربي 2024"، وتزامناً مع ثاني أيام الدورة الثانية والعشرين لـ"منتدى الإعلام العربي".

التعليق الأول من هبة نور على انتشار الفيديو الخادش الذي نسب إليها



وإختارت أحلام لهذه المناسبة فستاناً أسود اللون، من العلامة التجارية المعروفة Elisabetta Franchi، يصل سعره إلى حوالى 961 دولار أميركي، وكانت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة قد إرتدت الفستان في حفل توزيع جوائز مهرجان العراق في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.