"القومي للمسرح" ينعى والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - نعى رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، وجميع العاملين بالمركز، وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، في وفاة والدتها نوال محمد أحمد.

يتقدم الفنان إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ وجميع العاملين بالمركز بخالص التعازي والمواساة لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني؛ لوفاة والدتها، التي وافتها المنية مساء امس، الخميس، داعيين الله أن يتغمد الفقيدة برحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

معلومات عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

نيفين الكيلاني هي سياسية مصرية تشغل منصب وزيرة الثقافة منذ أغسطس 2022 خلفًا لإيناس عبد الدايم.

شغلت نيفين منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، شغلت منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعينت عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

كما عملت عميدا للمعهد العالي للباليه، ولها مشوار كبير في عدد من المناصب بوزارة الثقافة، منها عضو في لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.