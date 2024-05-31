50 لوحة فنية في افتتاح معرض تشكيلي بحديقة مكتبة مصر الجديدة.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، صباح غدٍ السبت، معرض للفن التشكيلى بعنوان " نسائم الربيع " يشارك فيه ١٥ فنان تشكيلي من نتاج ورش الرسم التى تنفذ في المكتبة تحت اشرف الفنان التشكيلي احمد بيرو.

يضم المعرض أكثر من ٥٠ عمل فني مختلف المقاسات والخامات والمدارس الفنية ، والذى ياتى مواكبا مع افتتاح معارض الزهور السنوية التى تنظمها وزارة الزراعة و ينتظرها المصريين معلنا عن قدوم فصل جديد.



واكد الدكتور نبيل حلمي، ان النعرض يشارك فيه أبطال التحدي من ذو الهمم " قادرون باختلاف "، حيث ان موضوع المعرض ملهم للجميع وهي لغة الزهور التى تعد لغة موحده للعالم كله فالورد يعبر عن الحالة الانسانية بين الأشخاص وكذلك عن الحالة النفسية.



يفتتح المعرض في حديقة المكتبة ليكتمل حوار مع الزهور والطبيعة ويكون مزار لجمهور المكتبة، يشارك في المعرض الفنانات مها توفيق ومنال سامي وسحر القاضي وهاله السيد وإيمان شعبان ومنه خالد وكذلك الفنان يوسف اميل وعمرو ضياء ومحمد ابو سعده وشريف حسام.