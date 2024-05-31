شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام الدورة الـ31 لمهرجان نوادي المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم الدورة 31 من مهرجان نوادي المسرح، الذي تقيمه الإدارة العامة للمسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، فعالياتها اليوم، الجمعة، على مسرح السامر فى السابعة مساءً، بحضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية الفنان تامر عبد المنعم، ورئيس الهيئة عمرو بسيوني، ومدير إدارة المسرح سمر الوزير، ووكيل الإدارة العامة للمسرح المدير السابق لنوادي المسرح شاذلي فرح، ورئيس المهرجان الفنان والمخرج محمد الطايع.

وسيضم الحفل فقرات فنية، كما سيتم تكريم مدربي الورش وهم المخرج الكبير ناصر عبد المنعم، الكاتب سامح عثمان، الناقدة الدكتورة لمياء أنور، الناقد محمود حامد، الفنان الدكتور صبحي السيد ، كما سيتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم المخرج هشام عطوة رئيس اللجنة، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، ومقرر اللجنة المخرج محمد الطايع.

وشارك بالمهرجان 24 عرضاً مسرحيا هم طقوس الإشارات والتحولات" وعرض" دراما الشحاتين"، وعرض" ثامن أيام الأسبوع" ،وعرض" هاللو فوبيا"، وعرض" ثم نبدأ في الرقص"، وعرض" ظلال"، وعرض" سوء تفاهم"، وكذلك عرض" تقاطع الكلمات"، وعرض" مرة واحد طار"، وعرض " الكلب النائم"، وعرض" الأيام المخمورة"، وعرض" بيت الحاجة"، وعرض" عائلة توت"، وعرض" الخروج عن النص" ،وعرض" لعبة النهاية" وعرض" سبع ليال"، وعرض" مشعلو الحرائق"،وعرض" كلمات بلا معني"، وعرض" الجريمة والعقاب"، وعرض" آخر العرض"، وكذلك عرض" موسم الحرب والغناء"، وعرض" 303"، وعرض" 707" وعرض" خيط أحمر طويل".