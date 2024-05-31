محمد هنيدي ضحية الذكاء الإصطناعي: “هذه عملية نصب”

أكدّ الممثل المصري محمد هنيدي ان جميع مقاطع الفيديو المنتشرة له عبر تقنية الذكاء الإصطناعي مفبركة وليست حقيقة.

في هذا السياق، عبّر “هنيدي” عن إنزعاجه من ظاهرة إستغلال المشاهير، حيث قال “أننا نعيش في زمن جديد في ظل تقنية الذكاء الإصطناعي. وأن إنتشار ظاهرة إستغلال المشاهير بواسطة تلك التقنية، تتم بدافع النصب على المواطنين”.

وأضاف “هنيدي” ان الفيديو الذي يتم تداوله بإسمه وصورته عبر احدى المنصات الإلكترونية للمراهنات هو فيديو مفبرك ولا يمت له بأي صلة بحسب “القاهرة ٢٤”.

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على صعيد آخر، يستعد “هنيدي” لعرض فيلمه الجديد “الجواهرجي”، تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري ويشاركه بطولته: منى زكي، لبلبة، الراحل أحمد حلاوة، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفى وغيرهم.