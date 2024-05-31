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كشفت صحيفة “تقويم” التركية ان الممثلَين التركيَين كان يلدريم وبينار دينيز إنفصلا عن بعضهما بعد مُضي عدة أشهر على إعلان خطوبتهما.
هذا الخبر شكّل صدمة لمحبّي الثنائي التركي، في ظل تضارب الأخبار وإلتزام الثنائي الصمت، مع العلم ان “دينيز” كانت قد صرّحت في وقت سابق أنها ويلدريم قرّرا “أن تبقى علاقتهما بعيدة عن الأضواء خوفاً من الحسد وأن لا يتم التركيز على علاقتهما أكثر من أعمالهما”.
وكان الممثل التركي، كان يلدريم، كشف في وقت سابق من العام الماضي أن الأخبار التي تحدّثت عن زواجه القريب من الممثلة بينار دينيز صحيحة. وفي تصريح آخر أكّد أن علاقته رائعة مع بينار ولا يفكران في تأجيل زواجهما اكثر.
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الجدير ذكره أن الممثل التركي كان يلدريم كان على علاقة حب جمعته بمواطنته الممثلة هاندا أرتشيل التي جاءت مباشرة بعد انفصال الاخيرة عن حبيبها الممثل كرم بورسين الذي شاركها بطولة مسلسل “أنت أطرق بابي” ونشأت بينهما قصة حب انتهت سريعاً بالانفصال.
كانت هذه تفاصيل خبر انفصال التركيَين بينار دينيز وكان يلدريم بعد اشهر على خطوبتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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