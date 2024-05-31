بالصور- درة التونسية تبرز أنوثتها بإطلالة شيك رائعة.. وسعر مرتفع لحقيبة يدها من DIOR

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة درة التونسية الجمهور، وخطفت الأنظار بأناقتها وأنوثتها، وظهرت بإطلالة مميزة، مرتدية توب باللون الأحمر، وسروالاً واسعاً باللون الأسود، وسترة شيك سوداء، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً خفيفاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت درة حقيبة يد، من دار أزياء DIOR، يصل سعرها إلى 5,700 يورو.

وكانت شاركت درة التونسية مجموعة صور لها خلال تواجدها في تونس، مرتدية فستاناً جميلاً جداً باللون الأصفر، يتميز بكمين مفتوحين على الجانبين بالإضافة إلى حزام ذهبي اللون لتحديد الخصر، من تصميم العلامة التجارية الشهيرة إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi، ويصل سعره إلى 125 ألف جنيه مصري اي حوالي 2571 دولار أميركي.

واعتمدت مع الاطلالة تسريحة شعر لافتة بسيطة وهي عبار عن رفعة كما اعتمدت عل مكياج ناعماَ جداً واكسسوارات ذهبية عبارة عن قرطين صغيرين وبعض الخواتم واسوارة ناعمة. وتفاعل الجمهور مع الاطلالة وتغزلوا بها.



