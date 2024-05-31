أسرار جديدة في حياة يونس شلبي بذكرى ميلاده

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم، الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان يونس شلبي، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن ما زالت أعماله خالدة في أذهان الملايين من جمهوره في الوطن العربي.

وتستعرض بوابة الخليج 365 لمتابعيها خلال السطور الآتية أهم المحطات في حياة يونس شلبي:-

درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة.

عشق منذ صغره، وعارض والدُه تلك الميول مُفضّلا لابنه أن يبحث عن وظيفة حكومية.

عشق التمثيل وبدأه من المدرسة في عروض الفن والمسرح اتجه نحو القاهرة والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عقب انتهائه من الثانوية العامة.

استطاع أن يلفت انتباه المخرج المسرحي نبيل الألفي عميد المعهد، وطلب منه أن يشارك في أعماله التي يخرجها.

جذب الانتباه بدور "منصور" في المسرحية الشهيرة "مدرسة المشاغبين" مع النجوم سعيد صالح وأحمد زكي وعادل إمام.

مشواره الفني

قدم يونس شخصية الفتى الأهوج غير الناضج عقلياً في كثير من مسرحياته، ومنها: "العيال كبرت، حاول تفهم يا زكي".

شارك بأدوار صغيرة في نحو 77 فيلماً سينمائياً وقام ببطولة عدد قليل من الأفلام التي يعتبرها سينمائيون ذات طابع تجاري قليل القيمة فنياً ومنها: "العسكري شبراوي، ريا وسكينة، مغاوري في الكلية، سفاح كرموز، الشاويش حسن، عليش دخل الجيش، رجل في سجن النساء".

بينما أدواره الأكثر أهمية في رأي النقاد كانت في أفلام قام ببطولتها آخرون، ومنها: "الكرنك، شفيقة ومتولي للمخرج علي بدرخان، إحنا بتوع الأتوبيس للمخرج الراحل حسين كمال، كان آخر أدواره في فيلم "أمير الظلام" عام 2002.

كما شارك في أكثر من 20 مسلسلاً تلفزيونياً، منه: "عودة الروح" أمام الفنان صلاح ذو الفقار، عيون، الستات ما يعملوش كده، أنا اللي أستاهل".

قدم مسلسل الأطفال بوجي وطمطم، الذي ظلّ يقدمه لمدة 18 عاما منذ 1983 بأحداث مختلفة، حيث كان يُعرض كل عام خلال شهر رمضان.

وشارك في أول عمل مسرحي بعنوان "الغول" عام 1969، وذلك عقب حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية في قسم التمثيل.

وانضم بعدها إلى فرقة الفنانين المتحدين مع نجمي الكوميديا عادل إمام وسعيد صالح، الذي لفت انتباههما بأدائه.

وكانت مدرسة المشاغبين التي انطلقت عام 1971 هي نقطة الانطلاق الحقيقية لهؤلاء النجوم، فبعد كوميديا إسماعيل ياسين وعبدالمنعم مدبولي وفؤاد المهندس، كانت مدرسة المشاغبين نقطة التحول لبداية تاريخ جديد في الكوميديا المصرية.

تجاهل الفنانين لـ يونس شلبي وقت مرضه

اشتكى يونس شلبي في وقت سابق ومن فوق سرير المرض تجاهل الفنانين لمرضه والظروف الصعبة التي يمر بها، مشيراً إلى أن عدداً قليلاً منهم يتصل هاتفياً للاطمئنان عليه.

وفاته

توفي الفنان يونس شلبي، في 12 نوفمبر 2007 بأزمة تنفسية حادة، حيث أجرى أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه وأخرى جراحة قلب مفتوح وكان الأطباء قد أجروا تغيير ثلاثة شرايين في القلب حتى توفي ودفن في مقابر العيسوي بالمنصورة في مصر.

كانت رحلة علاج يونس شلبي، بدأت في السعودية حيث أجرى جراحة في القلب وقد أجريت الجراحة بنجاح، إلا أنه ما لبث أن تعرض لظروف صحية صعبة وزاد من متاعب الفنان ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كانت زوجة الفنان المصري الكوميدي اشتكت من تجاهل نقابة الممثلين لأزمة زوجها الذي واجه حالة حرجة وطالبت آنذاك بعلاجه على نفقة الدولة أسوة بجميع الفنانين، واضطرت أسرته إلى بيع آخر ما يملك في بلدته بالدقهلية مسقط رأسه للإنفاق على تكاليف علاجه، قبل أن تتكفل وزارة الصحة بها.