طارق فؤاد والفرقة المصرية يقدمان روائع موسيقار الأجيال على مسرح السامر

ياسر رشاد - القاهرة - احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس، بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، على مسرح السامر بالعجوزة، في حفل كبير ضمن سلسلة حفلات الخميس الأخير من كل شهر التي تقدمها الهيئة بالمجان، ضمن برامج وزارة الثقافة، وشهد الحفل عمرو البسيوني رئيس الهيئة، بحضور الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وفي كلمته قال رئيس هيئة قصور الثقافة: نستمع اليوم لأغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، استكمالا لحفلات الخميس الأخير الشهرية التي تأتي في ضوء تطوير المحتوى الفني المقدم للجمهور".

عمرو البسيونى رئيس هيئة قصور الثقافة

وأضاف: "احتفلنا بذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم، وعلى وعد باستكمال مسيرة الاحتفال بنجوم الطرب الأصيل".

واختتم حديثه موجها الشكر للفنانين المشاركين وللإدارة المركزية للشئون الفنية على الجهد المبذول في الفعاليات والحفلات الفنية.

من جهته أعرب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية عن سعادته لإقامة الحفل الثالث ضمن المشروع الجديد موجها الشكر لرئيس هيئة قصور الثقافة لدعمه لفعاليات الإدارة ومقدما التهنئة لنائب رئيس الهيئة.

الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للفنان طارق فؤاد والمايسترو. د. مازن دراز على مشاركتهم في إحياء الحفل.

استهلت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه فقرة فنية لفرقة التنورة التراثية تضمنت مجموعة من الرقصات الصوفية المميزة بمصاحبة الدفوف وآلات الإيقاع.

وقدمت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، بقيادة د. مازن دراز، باقة من المقطوعات الموسيقية، بجانب عدد من الأغنيات التي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب لكبار المطربين منها: كنت فين، قوللي اعملك ايه، حمال الأسية، يا مسافر وحدك، لولا الملامة، يا وابور قوللي، كل ده كان فين، والوطن الأكبر.

واختتمت فعاليات الحفل الذي أقيم على مدار ساعة ونصف مع فقرة غنائية للمطرب الفنان طارق فؤاد بمصاحبة الفرقة الموسيقية، قدم خلالها مجموعة من أغاني موسيقار الأجيال منها: قلبي بيقولي كلام، مضناك، كما قدم أغنية "القدس تنادي من جديد" تضامنا مع أحداث غزة.

الفنان طارق فؤاد

حضر الحفل الفنان سامح يسري، وإيمان حمدي مدير عام المهرجانات، ولفيف من القيادات الثقافية، والإعلاميين.

وكانت هيئة قصور الثقافة قد أطلقت مشروعا فنيا جديدا تقدم خلاله احتفاليات فنية نهاية كل شهر، وخصصت أول احتفالية لأغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في فبراير الماضي، وأحيا الحفل المطرب أحمد إبراهيم، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء، كما شهد الشهر الماضي احتفالية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وأحيته الفرقة المصرية بمشاركة الموسيقار مجدي الحسيني، بجانب عروض واستعراضات فنية لفرقتي الحرية وبورسعيد للفنون الشعبية.ولاقت الحفلات صدى واسعا وإقبالا كبيرا.