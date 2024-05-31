هيئة الكتاب تنعي والدة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

ياسر رشاد - القاهرة - وفاة والدة وزيرة الثقافة .. تنعي الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وجميع العاملين، السيدة نوال محمد أحمد، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس.

نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة وأن يرزقها الفردوس الأعلى دون حساب أو سابقة عذاب، ويلهم ذويها الصبر والسلون.

سوف تقام صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، والدفن بمقابر طريق الفيوم.

ويقام العزاء يوم الاحد الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٤؛ بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.