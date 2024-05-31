عمر خيرت يحتفل مع جمهوره بمرور 40 عاما على مسيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل الموسيقار العالمي عمر خيرت مع جمهوره ومحبيه بأحد نوادي التجمع الخامس، بمرور 40 عاما على مسيرته الفنية، وذلك في حفل أقيم أمس الخميس.

الحفل الذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا رفع شعار كامل العدد ووصل عدد الحضور إلى ٣ آلاف محب لموسيقى خيرت.

وتزين مدخل الحفل بمجموعة كبيرة من صور الفنان الكبير فى مختلف مراحله العمرية وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية أمامها.

عمر خيرت هو واحد من أهم الموسيقيين في العالم العربي وصاحب علامة بارزة في تاريخ الفن. تزخر مسيرته الفنية الممتدة بالعديد من المحطات الهامة والنقلات الفارقة في حياته المهنية. ومن أشهر أعماله: 100 سنة سينما، إعدام ميت، قضية عم أحمد، خللي بالك من عقلك، غوايش، ليلة القبض على فاطمة.