شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المطرب الشعبي محمود الليثي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، والدة المطرب الشعبي محمود الليثي بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على أثرها داخل إحدى المستشفيات، ولم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء.

وانتهى المطرب محمود الليثي والمطرب الأمير عبد الله، من تسجيل أغنيتهما الجديدة "صعبان عليا"، من فيلم حمص وحلاوة، من كلمات مصطفى الشاعر، والحان محمد عبد السلام و توزيع باسم منير زيزو.

وطرح المطرب محمود الليثى، مؤخرًا أغنية تحمل اسم "الجدع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع باسم منير

محمود الليثى هو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.