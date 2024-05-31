شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والدة المطرب محمود الليثي من مسجد الحصري عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع المطرب الشعبي محمود الليثي جنازة والدته، من مسجد الحصري عقب صلاة العصر اليوم، وذلك بعد أن وافتها المنية بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة دخلت على أثرها إحدى المستشفيات.

وانتهى المطرب محمود الليثي والمطرب الأمير عبد الله، من تسجيل أغنيتهما الجديدة "صعبان عليا"، من فيلم حمص وحلاوة، من كلمات مصطفى الشاعر، والحان محمد عبد السلام و توزيع باسم منير زيزو.

وطرح المطرب محمود الليثى، مؤخرًا أغنية تحمل اسم "الجدع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع باسم منير

محمود الليثى هو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.