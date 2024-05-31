وثق مقطع فيديو متداول، ظهور الفنانة الكويتية زينب بهمن، على فراش المرض، وهي تطلب الدعاء لها.

وظهرت الفنانة الكويتية وقد بدا عليها التعب الشديد، وطلبت الدعاء لها على استحياء بالنظر إلى ما يحدث في العالم.

وقالت خلال مقطع فيديو: “الواحد يستحي يطلب من الناس الدعاء، أو يظهر بمظهر المتألم، ويحتاج الدعاء على اللي بيصير في الدنيا”.

كانت هذه تفاصيل خبر تطلب من جمهورها الدعاء.. شاهد أول ظهور للفنانة الكويتية زينب بهمن على فراش المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.