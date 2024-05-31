شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تطرح برومو الموسم الثاني من سلسلة أم الدنيا الوثائقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it الإلكترونية البرومو التشويقي الرسمي للجزء الثاني من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، بطولة النجمة سوسن بدر، وإخراج محمود رشاد.

وأظهر البرومو استكمال السلسلة استعراض تاريخ مصر القديمة، مرورًا بعصر الرومان وحكايات عن اليهود في مصر، ومولد المسيح، وحتى مجيء الجيش الإسلامي وثقافته الجديدة على المجتمع، وصولاً إلى مصر الحديثة.

وكان الجزء الأول من السلسلة عرض حصريا على المنصة العام الماضي، حيث تسرد السلسلة بإطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.

وتبدأ سلسلة أم الدنيا بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مروراً بتوحيد الأرضين و عصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات، والحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنساني ودرامي لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة .