أحمد آدم: "تاني تاني فيلم لايت مناسب للأسر والعائلات وقدمني بشكل مختلف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد النجم أحمد آدم أن فيلم "تاني تاني" الذي يقوم ببطولته بمشاركة النجمة غادة عبدالرازق والنجم بيومي فؤاد، واستقبلته دور العرض المصرية الأسبوع الماضي وطُرح بصالات السينما الخليجية أمس الخميس، مناسب للعائلات والأسر ويقدم كوميديا لطيفة من خلال المواقف التي تجمعه بباقي الأبطال.

وأشار أحمد آدم في بيان صحفي أن فيلم "تاني تاني" يقدمه بشكل مختلف ومغاير تماماً عن أعماله السابقة، إذ يقدم فيه كوميديا الموقف موضحاً أن هذا ما يميز الفيلم الذي يعتمد على الصراعات المليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية مع غادة عبدالرازق وكذلك بيومي فؤاد في إطار حدوتة خفيفه ومناسبة لجمهور السينما.

أحداث فيلم "تاني تاني" تدور حول 5 شخصيات رئيسية، وتظهر غادة عبدالرازق بشخصية "هدى" التي تعمل موظفة في بنك وهي أرملة ولها ابنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكي (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومي فؤاد شخصية لبيب (بيبو) وهو رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

ومن شخصيات فيلم "تاني تاني" أيضاً محمود حافظ ويقدم دور عادل وهو شقيق هدى (غادة عبدالرازق) الذي يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيبو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصة هدير ابنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمقارقات الكوميدية بين الشخصيات.

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي، ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي.