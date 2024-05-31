بالفيديو| طرح الإعلان الرسمي لفيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو الإعلان الرسمي لفيلم "اللعب مع العيال" للمخرج شريف عرفة، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي بجميع دول العرض المصرية والعربية.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهي: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بهذه المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي يجمعه بـ محمد عادل إمام.