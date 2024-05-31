بالصور| بحضور بشرى وهشام ماجد.. افتتاح مهرجان روتردام للفيلم العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم أمس الخميس حفل افتتاح مهرجان الفيلم العربي في روتردام، وشهد عرضا ثقافيا، وحفلا موسيقيا قدمته أوركسترا مرموشة، التي تألقت كفرقة ثلاثية خلال مهرجان الفيلم العربي في روتردام 2024.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي، بينهم: الفنانة بشرى، الفنان هشام ماجد، المخرج باسل الخطيب، المخرجة ليلى البياتي.

وألقى مدير المهرجان، روش عبدالفتاح، كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية المهرجان الذي يحتفل بمرور ربع قرن على تأسيسه، والذي يسعى ليكون جسراً بين الثقافتين، من خلال تقديم صورة صادقة عن العالم العربي بعيداً عن الأخبار اليومية. وأشار إلى أن السينما هي أداة لتعميق الفهم بين الشعوب، مؤكداً أن وجود المهرجان يعتمد على المخرجين والجمهور على حد سواء.

كما تحدثت الفنانة الشيماء طيب قبل عرض الفيلم الافتتاحي "هجان" للمخرج أبو بكر شوقي، مؤكدةً على أهمية السينما في السعودية، خاصةً بالنسبة للجيل الشاب، ومشيرةً إلى الدور الكبير الذي تلعبه السينما في نقل القصص والثقافات.

وشهد حفل الافتتاح تكريم النجم السوري دريد لحام، وتسلم المخرج باسل الخطيب درع التكريم، إذ تعذر حضور الفنان دريد لحام لأسباب وظروف شخصية، لكنه ألقى كلمة عبر الفيديو شكر فيها المهرجان على دوره في نشر الثقافة الفنية في المهجر.

وتم الإعلان عن تكريم الفنان أحمد حلمي خلال حفل الختام الذي سيقام يوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتُقام على مدار أربعة أيام عروض المهرجان وهي مجموعة متنوعة من الأفلام التي أنتجها مخرجون عرب، بما في ذلك أفلام من شمال إفريقيا، والشرق الأوسط، ومنطقة الخليج.