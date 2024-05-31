دينا الشربيني تستعرض فستانها بحفل زفاف ياسمين رئيس (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعرضت الفنانة دينا الشربيني، فستانها الذي ارتدته بحفل زفاف الفنانة ياسمين رئيس الذي أقيم مساء أمس الخميس بالقلعة.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "عرب وود" على إنستجرام، مقطع فيديو لـ دينا الشربيني وهي تستعرض فستانها ورشاقتها فيه داخل الغرفة الخاصة بها قبل الحفل.

على جانب آخر، احتفلت ياسمين رئيس بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز بحضور عدد من الفنانين والأصدقاء وأهالي العروسين.

وكانت "ياسمين" قد انفصلت عن المخرج هادي الباجوري بعد زواج دام لسنوات بينهما، لتصبح هذه الزيجة الثانية لها بحياتها.

كما تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها "الفستان الأبيض" قريبا بمشاركة أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، أسماء جلال، ومن إنتاج فيلم كلينك لمحمد حفظي.