مهرجان منصات يستضيف برنامج أفلام فلسطين في دورته الثامنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح مهرجان منصات للأفلام أمس الخميس 30 مايو، فعاليات دورته الثامنة، وأعلن عن استضافته مجموعة متنوعة من العروض الخاصة والندوات في سينما زاوية.

وتضامنًا مع أهالي غزة وتنديدا بما يتعرضون له من إبادة، يستضيف منصات برنامج أفلام فلسطين – وهو مبادرة قام بها نادي منتجي الأفلام المصري تسعى إلى تمكين جيل مصري وعربي من صناع وصانعات الأفلام الشباب ومساعدتهم في استخدام السينما كسلاحهم الرئيسي للتعبير والمقاومة، وذلك عبر توثيق حكاياتهم الخاصة ومن ثم تاريخهم الخاص.

استقبلت المبادرة عددًا من الأفلام القصيرة التي تقوم بتوثيق فلسطين بعيون الشعوب العربية، وتم اختيار سبعة منها تشكل أول عرض لبرنامج أفلام فلسطين، الذي يهدف إلى الحفاظ على تاريخ فلسطين ومواصلة تسليط الضوء على نضال شعبها حتى ينال حريته.

ويركز المهرجان على الأعمال المصرية من خلال منصات عرض أفلام المسابقة الرسمية على مدار ثلاثة أيام متتالية ومنح الإنتاج المنتظر الإعلان عن الفائزين والفائزات بها أثناء حفل الختام، يقدم منصات هذا العام مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة من حول العالم، وذلك بالتعاون مع قبلة في الصحراء، التي تنظم منذ عام ٢٠٢٢ برنامجًا شهريًا للأفلام بعنوان "مقامات" مستوحى من المقامات الأدبية، وهي شكل أدبي قديم يتميز بمدته القصيرة وتواتر نفس الشخصيات في أزمنة وأماكن مختلفة بأسلوب يشبه الفيلم القصير. تتشارك أفلام "مقامات" تيمة شهرية وتعرض بترجمة عربية/إنجليزية، وذلك لخلق برنامج متضمن كافة أطياف المشاهدين.

ويستضيف منصات ٢٠٢٤ نسختين جديدتين بتيمتي "حطام" و"مسارات" تتضمنان أفلامًا من إستونيا وكرواتيا وأرمينيا والهند والولايات المتحدة وكولومبيا وفرنسا وإيطاليا ولبنان وقطر والبرتغال والمملكة المتحدة واليابان.

تجمع الدورة الثامنة من منصات المخرجة والمنتجة ندى رياض والمخرجة والمنتجة هالة القوصي والمونتيرة هبة عثمان في ندوة تديرها صانعة الأفلام يمنى خطاب تحت عنوان "سينمائيات في صناعة تنافسية: ما بين صورتنا عن أنفسنا والصورة التي ينتظرها الآخر عنا".

في نقاش بعنوان "السينما المستقلة"، ستشارك صانعات الأفلام تجاربهن في تطوير صوتهن الفني، وذلك على الرغم من تحديات الرقابة الذاتية والقيود نتيجة الضغوط المجتمعية. ومن خلال خبراتهن وتأملاتهن، تسعى الندوة إلى تمكين الفنانات من امتلاك زمام سردياتهن، وكذلك تعزيز الإصرار الجماعي على دعمهن لرؤية بعضهن البعض.

كما تشهد دورة ٢٠٢٤ إطلاق "ليالي منصات"، وهي سلسلة عروض تقام في وقت متأخر من الليل، وتسلط الضوء على أفلام طويلة من حول العالم يتم توزيعها بشكل مستقل.

يستضيف منصات العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ"مئات القنادس" للمخرج مايك تشيسليك. هذا العمل الكوميدي شبه الخالي تمامًا من الحوار ذو الميزانية المنخفضة للغاية يبرز قدرة صناعه على استخدام جميع الموارد المتاحة لهم لخلق فيلم مضحك وصارخ يستلهم من سلسلة "لوني تيونز" والرسوم المتحركة في سرده القصصي البصري.

مهرجان منصات للأفلام مقدم من مؤسسة مصر دوت بكرة لتنمية المهارات، وتقام دورته الثامنة في الفترة من ٣٠ مايو إلى ١ يونيو في سينما زاوية بوسط القاهرة.

تعلن أسماء الفائزين والفائزات بجوائز ومنح منصات ٢٠٢٤ في حفل ختام تقدمه الفنانة نهى كاطو يوم السبت ١ يونيو بسينما زاوية.