بالصور.. وصول جثمان والدة محمود الليثي لمسجد الحصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - هاني رجب:

وصل منذ قليل، جثمان والدة المطرب محمود الليثي لمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادا لصلاة الجنازة عقب صلاة العصر.

وكان محمود الليثي، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد أذان العصر في جامع الحصري 6 أكتوبر".

وأعلن محمود الليثي وفاة والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله وحده لا شريك له.. أمي ماتت"، "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. أمي ماتت"، "البقاء والدوام لله.. أمي في ذمة الله".

وتعرضت والدة محمود الليثي لأزمة صحية الأيام الماضية، استدعت نقلها لاحدى المستشفيات.