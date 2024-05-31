محمود الليثي يحمل نعش والدته وينهار بالبكاء عقب وصوله لمسجد الحصري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - هاني رجب:

حمل المطرب محمود الليثي نعش والدته عقب وصوله لمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادا لصلاة الجنازة عقب صلاة العصر.

وانهار "الليثي" من البكاء تأثرا برحيل والدته خلال مراسم تشييع جنازتها واستعدادات الصلاة على جثمانها وتوديعها لمثواها الأخير.

وكان محمود الليثي، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد أذان العصر في جامع الحصري 6 أكتوبر".

وأعلن "الليثي" وفاة والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله وحده لا شريك له.. أمي ماتت"، "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. أمي ماتت"، "البقاء والدوام لله.. أمي في ذمة الله".

يذكر أن، والدة محمود الليثي تعرضت لأزمة صحية الأيام الماضية، استدعت نقلها لاحدى المستشفيات.