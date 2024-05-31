عمر كمال يشارك في تشييع جنازة والدة محمود الليثي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - هاني رجب:

وصل مؤدي المهرجانات عمر كمال، منذ قليل، لمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر للمشاركة في تشييع جثمان والدة المطرب محمود الليثي لمثواها الأخير.

وكان جثمان والدة محمود الليثي وصل منذ قليل للمسجد استعدادا لصلاة الجنازة عقب صلاة العصر.

وانهار "الليثي" من البكاء تأثرا برحيل والدته خلال مراسم تشييع جنازتها عقب وصول الجثمان.

وكان محمود الليثي، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد أذان العصر في جامع الحصري 6 أكتوبر".

وأعلن "الليثي" وفاة والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله وحده لا شريك له.. أمي ماتت"، "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. أمي ماتت"، "البقاء والدوام لله.. أمي في ذمة الله".

يذكر أن، والدة محمود الليثي تعرضت لأزمة صحية الأيام الماضية، استدعت نقلها لاحدى المستشفيات.