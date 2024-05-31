شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أحمد حلمي في ختام مهرجان روتردام للفيلم العربي.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح أمس مهرجان روتردام للفيلم العربي، والذي شهد تكريم الفنان السوري دريد لحام، وتسلم تكريمه المخرج باسل الخطيب بسبب تعذر حضوره لأسباب شخصية، لكنه ألقى كلمة عبر الفيديو خلال حفل الافتتاح.

وكان من المقرر أن يشهد حفل الافتتاح أيضا تكريم النجم أحمد حلمي، ولكن أعلن المهرجان أن أحمد حلمي يتسلم تكريمه يوم الأحد المقبل خلال حفل ختام المهرجان، والذي يقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وكان مدير المهرجان، روش عبد الفتاح، ألقى كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية المهرجان الذي يحتفل بمرور ربع قرن على تأسيسه، والذي يسعى ليكون جسراً بين الثقافتين، من خلال تقديم صورة صادقة عن العالم العربي بعيداً عن الأخبار اليومية. وأشار إلى أن السينما هي أداة لتعميق الفهم بين الشعوب، مؤكداً أن وجود المهرجان يعتمد على المخرجين والجمهور على حد سواء.

كما تحدثت النجمة الشيماء طيب خلال عرض الفيلم الافتتاحي "هجان" للمخرج أبو بكر شوقي، مؤكدةً على أهمية السينما في السعودية، خاصةً بالنسبة للجيل الشاب، ومشيرةً إلى الدور الكبير الذي تلعبه السينما في نقل القصص والثقافات.