شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي يعلق على برومو "أم الدنيا": مصر مهد الحضارة والأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على البرومو التشويقي الرسمي للموسم الثاني من سلسلة أم الدنيا الوثائقية التي ينطلق عرضها الخميس المقبل حصريًا عبر منصة watch it الإلكترونية، معلقًا عليه: "مصر مهد الحضارة والأديان".

وشهد البرومو ظهور النجمة سوسن بدر بطلة السلسلة، وهي تتحدث عن أهم المحطات التاريخية التي تستعرضها السلسلة بداية من العصر الروماني مرورا بتاريخ اليهود في مصر ومولد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وحتى قدوم الجيش الإسلامي، وحتى العصر الفاطمي.

سلسلة أم الدنيا بطولة سوسن بدر، وإخراج ورؤية محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم، وكانت الجزء الأول منها عرض نهاية عام 2022، وبدأت السلسلة بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مروراً بتوحيد الأرضين و عصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات، والحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنساني ودرامي لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة.

