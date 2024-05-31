شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج أم الدنيا: اعتمدنا على 4 مراجعين ونتناول الفترة من العصر الرومانى للفاطمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج محمود رشاد عن كواليس التحضير للموسم الثاني من مسلسل "أم الدنيا"، للنجمة سوسن بدر، والذي يعرض حصريا على منصة watch it الإلكترونية بداية من الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه عمل درامي وثائقي.

وتابع محمود رشاد لـ"الخليج 365" أن الجزء الثاني من سلسلة أم الدنيا تبدأ أحداثه من حيث انتهى الموسم الأول من بداية دخول الرومان مصر، وحتى عصر الدولة الفاطمية، مرورًا بالعهد اليهودي والمسيحي في مصر، ودخول العرب والجيش الإسلامي.

وعن بداية التحضير للجزء الثاني من العمل، ذكر: "بدأنا شغل على الجزء الثاني من وقت عرض الجزء الأول في أكتوبر 2022"، متابعا أنهم استعانوا وقت التحضير للعمل لـ 4 أشخاص لمراجعة المعلومات التاريخية، حيث أوضح: "معانا 4 دكاترة السنادي مش حد واحد بيراجع عشان الموسم دا فيه أكتر من خط، حد بيراجع التاريخ المسيحي وآخر لمراجعة التاريخ الإسلامي، فضلاً عن تواجد مراجع للتاريخي الروماني، وآخر للتاريخ اليهودي، لأن هذه الأطراف التي يعتمد عليها الجزء الثاني، بالإضاف إلى الكاتدرائية، والمعهد العالي للدراسات القبطية راجعوا معانا الجزء المسيحي".

وكانت منصة watch it الإلكترونية بدأت حملة الترويج للعمل، من خلال نشر البرومو التشويقي، والذي ظهرت فيه الفنانة سوسن بدر، من مختلف الأماكن الأثرية والدينية وتتحدث عن أهم المحطات التاريخية التي يتناولها الموسم الثاني من العمل.