شكرا لقرائتكم خبر عن محمود رشاد مخرج أم الدنيا: نبدأ تحضير الجزء الثالث بالتزامن مع عرض الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمود رشاد إن فريق عمل سلسلة أم الدنيا الوثائقية يستعدون خلال الفترة المقبلة للتحضير للجزء الثالث من العمل، بعد عرض الموسم الثاني المقرر انطلاقه يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتناول تاريخ مصر التالي للخلافة الفاطمية.

وكان رشاد ذكر خلال حواره لـ ”الخليج 365” أن الجزء الثاني من سلسلة أم الدنيا تبدأ أحداثها من حيث انتهى الموسم الأول من بداية دخول الرومان مصر، وحتى عصر الدولة الفاطمية، مرورًا بالعهد اليهودي والمسيحي في مصر، ودخول العرب والجيش الإسلامي.

وعن بداية التحضير للجزء الثاني من العمل، ذكر: "بدأنا شغل على الجزء الثاني من وقت عرض الجزء الأول في أكتوبر 2022"، متابعا أنهم استعانوا وقت التحضير للعمل لـ 4 أشخاص لمراجعة المعلومات التاريخية، حيث أوضح: "معانا 4 دكاترة السنادي مش حد واحد بيراجع عشان الموسم دا فيه أكتر من خط، حد بيراجع التاريخ المسيحي وآخر لمراجعة التاريخ الإسلامي، فضلاً عن تواجد مراجع للتاريخي الروماني، وآخر للتاريخ اليهودي، لأن هذه الأطراف التي يعتمد عليها الجزء الثاني، بالإضاف إلى الكاتدرائية، والمعهد العالي للدراسات القبطية راجعوا معانا الجزء المسيحي".

وكانت منصة watch it الإلكترونية بدأت حملة الترويج للعمل، من خلال نشر البرومو التشويقي، والذي ظهرت فيه الفنانة سوسن بدر، من مختلف الأماكن الأثرية والدينية وتتحدث عن أهم المحطات التاريخية التي يتناولها الموسم الثاني من العمل.