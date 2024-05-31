شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج أم الدنيا: الخط المسيحي سيطر على الجزء الثاني واستعنا بممثلين من الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج محمود رشاد عن كواليس التحضير للموسم الثاني من مسلسل "أم الدنيا"، للنجمة سوسن بدر، والذي يعرض حصريًا على منصة watch it الإلكترونية بداية من الخميس المقبل، ويتكون من 10 حلقات.

وقال محمود رشاد لـ ”الخليج 365” إن الخط المسيحي بالعمل سيطر على الجزء الثاني بواقع 7 حلقات كاملة، تستعرض كافة الأحداث التي مرت على مصر خلال تلك الفترة، منها رحلة عائلة المقدسة في مصر.

وتابع رشاد أن المشاهد الدرامية في الموسم الثاني أكثر من الجزء الأول، متابعًا: "وفيه ممثلين واسكربت، وفي الفترة المسيحية بالذات الممثلين اتكلموا بالقبطية المصرية القديمة واستعنا بممثلين كتير من مسارح الكنائس، هايلين وموهوبين".

كما أشار إلى أن الموسم التاني من سلسلة أم الدنيا كان بمثابة تحدٍ كبير، مضيفاً: "كان تحديا كبيرا وكلنا تعبنا جدا في الجزء التاني، لأنه كان مهم جدا لأن الناس بقا عندها توقعات معينة من مسلسل ام الدنيا وكان لازم نعمل أحسن كمان من التوقعات".

وعن أماكن التصوير، ذكر: "التصوير استغرق شهر و3 أسابيع، وصورنا في أماكن كتيرة جدًا منها أديرة وكنائس في كل حتة خصوصا كنائس الصعيد، والأديرة في قليوب والدلتا، وصورنا في إسكندرية كتير أكتر من السنة اللي فاتت، وصورنا في الأقصر، وفي القاهرة"، وعن صعوبة المشروع قال: "هو بطبيعته صعب بسبب التصوير الخارجي والأماكن الأثرية، ولكن اتعودنا من السنة اللي فاتت على صعوبته".

وكانت منصة watch it الإلكترونية بدأت حملة الترويج للعمل، من خلال نشر البرومو التشويقي، والذي ظهرت فيه الفنانة سوسن بدر، من مختلف الأماكن الأثرية والدينية وتتحدث عن أهم المحطات التاريخية التي يتناولها الموسم الثاني من العمل.