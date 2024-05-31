شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الجزء الثاني من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية الخميس المقبل على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ منصة watch it الإلكترونية عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا"، للنجمة سوسن بدر، وإخراج محمود رشاد، يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو.

وكان الجزء الأول من السلسلة عرض حصريًا على المنصة العام الماضي، حيث تسرد السلسلة بإطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.

وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مروراً بتوحيد الأرضين و عصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات، والحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنساني ودرامي لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة .



سلسة أم الدنيا