شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم السرب للسقا يحصد 37.3 مليون جنيه خلال 30 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم السرب لأحمد السقا أمس الخميس إيرادات بلغت 645 ألفًا و790 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن خلال 30 يوم عرض 37 مليونًا و368 ألفًا و505 جنيهات.

ويؤرخ الفيلم لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضرب.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

وتشهد دور العرض السينمائية المختلفة منافسة 6 أفلام هى: السرب، و"شقو" بطولة عمرو يوسف، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وفيلم "عالماشى" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيرى، إلى جانب "بنقدر ظروفك" لأحمد الفيشاوي، وفيلم "تاني تاني" لغادة عبد الرازق.