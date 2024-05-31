طلاق كيم كردشيان مصدر إلهام لأحدث أفلامها… إقرأوا التفاصيل 

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان أنها ستخوض تحدّياً جديداً في حياتها، حيث ستلعب دور محامية طلاق في مسلسل جديد، ستبدأ تصويره رغم جدول أعمالها المزدحم بالمشاريع والمخطّطات المستقبلية.

في التفاصيل، ظهرت كيم، البالغة من العمر ٤٣ عاماً، في إحدى حلقات برنامجها الواقعي الخاص بعائلة “كردشيان” وهي تتحدّث الى المنتج التنفيذي رايان مور، عن خبرتها في قضايا الطلاق التي خاضتها ثلاث مرات، وبالأخص تجربتها القاسية مع زوجها السابق المغنّي كانييه ويست، فيما قال لها المنتج “ستكونين أفضل وأغلى محامية طلاق في العالم”.

من جهة اخرى، صرّحت “كيم” أنها طوّرت علاقة صداقة متينة مع محاميتها لورا واسر، التي خاضت معها معركتّي طلاق وتعلّمت منها الكثير.

خلال الحديث كشفت”كيم” انها منشغلة بإجتياز إمتحان المحاماة الذي ستخضع له في العام ٢٠٢٥، لإنهاء دراستها في القانون، لكنها أشارت انها تحب التحدّيات والفيلم الجديد سيشكّل تحدّياً كبيراً لها لذلك ستقوم بالموافقة على تصويره في مقر اقامتها بلوس أنجلوس.

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نذكر ان كيم كردشيان شاركت مؤخرًا في مسلسل “American Horror Story: Delicate”،.

انفصلت كيم عن كانييه في العام عام ٢٠٢٢، بعد ثماني سنوات من الزواج وانجاب أربعة أبناء.